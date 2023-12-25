Азербайджан направил Армении ответ на последние предложения по мирному договору

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что Баку направил армянской стороне ответ на последние предложения, касающиеся мирного договора.

«Пакет предложений, над котором мы ранее работали в течение месяца, передан Армении», - заявил Байрамов в интервью телеканалу AzTV.

Он заметил, что в последнее время в Баку получают позитивные сигналы из Еревана, но ждут «реальных действий» от Армении по мирному процессу.

«Мы реально смотрим на мирный процесс. Но мы должны понимать, что мирный договор это не 100%-ое решение всех вопросов. Мирный договор – это фундамент дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией», - добавил Байрамов.