Пашинян представил Оверчуку проект «Перекресток мира»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили сегодня возможности разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе.
«Никол Пашинян отметил, что правительство Армении представило проект «Перекресток мира» и готово разблокировать региональные транспортные инфраструктуры на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.
Были обсуждены актуальные вопросы армяно-российских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией, а также темы, связанные с взаимодействием в формате ЕАЭС», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
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