Байрамов: Для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы - Mediamax.am

2035 просмотров

Байрамов: Для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы


Фото: sputnik.az


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня, что для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы».

«Диалог - ключ к миру»: состоялась встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов

«Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована. В таких условиях, если отвести войска, то где гарантии того, что эти позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо», - сказал Байрамов в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

 

По его словам, сегодня азербайджанские военные находятся на своей территории, защищают границы Азербайджана.

 

«Наша позиция заключается в том, что границы Азербайджана должны защищать исключительно азербайджанские военные. Это наше суверенное право. Мы призываем Армению конструктивно ответить на наше предложение. В этом случае ситуация может развиваться в положительном русле», - сказал глава МИД Азербайджана.

 

По словам Джейхуна Байрамова, Баку в ближайшее время ответит на комментарии Еревана по проекту мирного договора.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Декабрь 15, 2023 12:07
Пашинян представил Оверчуку проект «Перекресток мира»

Внешняя политика | Декабрь 15, 2023 08:50
Захарова заявила о «серьезных рисках» для Армении

Регион | Декабрь 14, 2023 16:39
Байрамов: Для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023