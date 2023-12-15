Байрамов: Для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня, что для Баку неприемлемо предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы».
«Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована. В таких условиях, если отвести войска, то где гарантии того, что эти позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо», - сказал Байрамов в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
По его словам, сегодня азербайджанские военные находятся на своей территории, защищают границы Азербайджана.
«Наша позиция заключается в том, что границы Азербайджана должны защищать исключительно азербайджанские военные. Это наше суверенное право. Мы призываем Армению конструктивно ответить на наше предложение. В этом случае ситуация может развиваться в положительном русле», - сказал глава МИД Азербайджана.
По словам Джейхуна Байрамова, Баку в ближайшее время ответит на комментарии Еревана по проекту мирного договора.
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