Глава МИД Турции встретился с Алиевым в Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече в Баку «подчеркнули успешное развитие дружеских и братских отношений между странами во всех сферах».

В сообщении пресс-службы Алиева говорится:

«Была выражена уверенность в том, что отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».