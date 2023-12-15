Глава МИД Турции встретился с Алиевым в Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече в Баку «подчеркнули успешное развитие дружеских и братских отношений между странами во всех сферах».
В сообщении пресс-службы Алиева говорится:
«Была выражена уверенность в том, что отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».
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