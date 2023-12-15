Армения готова восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения готова восстановить железнодорожное сообщение между с Азербайджаном посредством существовавших ранее маршрутов».

«Первый - северный маршрут, который соединяет Казахский район Азербайджана с Тавушской областью Армении, второй - южный маршрут, который соединяет западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.

Мы считаем, что западные регионы Азербайджана могут быть связаны с Нахичеванской Автономной Республикой и внешним миром также посредством северного маршрута. Армения официально выразила эту готовность»,- заявил Никол Пашинян на проходящей в Ереване встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Он отметил, что автомобильные дороги могут иметь северную, среднюю и южную магистрали.

«Это откроет новые возможности для нашего региона. Через «Перекресток мира» Армения может соединить и связать другие страны по осям Север-Юг и Восток-Запад.

Такую же готовность Армения демонстрирует в плане открытия железной дороги Армения-Турция, а также в плане реконструкции и открытия двух существующих автомагистралей Армения-Турция. Это также окажет значительное влияние не только на наш регион, но и на международные экономические, политические связи и контакты в сфере безопасности», - сказал Никол Пашинян.