Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретится в Баку - Mediamax.am

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Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретится в Баку


Фото: https://cdnuploads.aa.com.tr/


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе.

Азербайджанские СМИ сообщают, что министры обсудят перспективы развития военного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.

 

Последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале 2023 года в Карсе.

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