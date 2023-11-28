Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретится в Баку

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе.
Азербайджанские СМИ сообщают, что министры обсудят перспективы развития военного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.
Последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале 2023 года в Карсе.
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