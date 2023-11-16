Пашинян: «Заключению мирного договора мешает взаимное недоверие»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «наша воля подписать мирный договор с Азербайджаном в ближайшие месяцы непоколебима, однако Армения не может подписать этот договор в одиночку».
Он отметил, что три ключевых принципа мирного договора согласованы с Азербайджаном.
«Если основные принципы согласованы, в чем же проблема, почему мы не двигаемся вперед, почему мирное соглашение не подписано? По большому счету, причина - недоверие между сторонами. Возможно, стороны каждый раз видят в заявлениях и действиях друг друга намерение отказаться от договоренностей и запланировать агрессивные действия, что негативно влияет на работу над текстом мирного соглашения»,- заявил Никол Пашинян в парламенте.
По его словам, в ближайшее время предстоит прояснить несколько ключевых вопросов:
«Один из них - формулирование механизма преодоления возможных разночтений по поводу содержания мирного договора, другой - создание гарантий безопасности, чтобы после подписания мирного соглашения эскалация стала невозможной».
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