Армения совершила большую ошибку, заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения совершила большую ошибку, отказавшись от проекта «Зангезурского коридора».

Алиев сказал об этом 9 ноября в Ташкенте на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси:

«В течение трех лет после войны Армения отказывалась и отказывается от выполнения своих обязательств, а именно - предоставления проезда из основной части Азербайджана в Нахичевань. Это их выбор, я думаю, что они совершили большую ошибку».

При этом Алиев выразил удовлетворение совместной работой представителей Ирана и Азербайджана по согласованию маршрута прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Аракс.

«Это проект, который имеет большую перспективу. Уверен, что он будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора «Север-Юг». В результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, другой – через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах», - сказал Алиев.