Правительство Азербайджана «гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения»

Ереван /Медиамакс/. Правительство Азербайджана «всесторонне гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе».

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев.

Он заявил, что «Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира - от всестороннего обеспечения правительством Азербайджана мирного проживания граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе, до защиты их прав и свобод».

Али Нагиев «рассказал о работе и усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, о важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора».