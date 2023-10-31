Правительство Азербайджана «гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения» - Mediamax.am

756 просмотров

Правительство Азербайджана «гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Правительство Азербайджана «всесторонне гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе».

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев.

 

Он заявил, что «Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира - от всестороннего обеспечения правительством Азербайджана мирного проживания граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе, до защиты их прав и свобод».

 

Али Нагиев «рассказал о работе и усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, о важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Октябрь 31, 2023 16:38
Азербайджанский телеканал утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване»

Регион | Октябрь 31, 2023 15:24
Правительство Азербайджана «гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения»

Регион | Октябрь 30, 2023 11:11
Пашинян заявил, что основные принципы заключения мира согласованы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023