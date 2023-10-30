Пашинян заявил, что основные принципы заключения мира согласованы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «три основных принципа мира и нормализации отношений с Азербайджаном согласованы».

«Если стороны сохранят верность согласованным принципам, подписание соглашения о мире и урегулировании отношений станет реальным.

Первый принцип - признание территориальной целостности Армении и Азербайджана. Предметом спекуляций стали цифры 29 800 км² и 86 600 км², взятые из последних энциклопедий Советского Союза, где зафиксированы данные о территориях Армянской ССР и Азербайджанской ССР», - сказал Пашинян в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета Армении на 2024 год в постоянных комиссиях парламента.

Он уточнил, что второй принцип заключается в проведении делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а третий - в открытии региональных коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции сторон, на основе взаимности и равенства.

«Каждая из сторон должна обеспечить таможенный контроль на границе на своей территории, а также обеспечить безопасность коммуникаций», - добавил премьер-министр.

Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем граница Армении с Турцией будет открыта для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

«Мы проделали значительную работу с точки зрения подготовки инфраструктуры. Мы оборудовали КПП «Маргара» и надеемся, что эти договоренности будут реализованы», - заключил он.