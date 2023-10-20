Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан для участия в учениях - Mediamax.am

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Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан для участия в учениях


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Ереван /Медиамакс/. Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли сегодня в Азербайджан для участия в учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023».

Совместные азербайджано-турецкие учения пройдут 23-25 октября в Баку, Нахичеванской автономной республике и на «освобожденных территориях».

 

«Основной целью учений станет обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава», - говорится в сообщении министерства обороны Турции.

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