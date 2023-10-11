Хакан Фидан прибыл в Шуши - Mediamax.am

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Хакан Фидан прибыл в Шуши


Фото: hurimg.com


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл сегодня в Шуши.

Азербайджанские СМИ сообщают, что Фидан принимает участие в 27-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

 

В ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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Хакан Фидан прибыл в Шуши
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