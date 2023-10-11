Хакан Фидан прибыл в Шуши

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл сегодня в Шуши.
Азербайджанские СМИ сообщают, что Фидан принимает участие в 27-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.