Иранский министр прибыл сегодня в Зангелан - Mediamax.am

471 просмотров

Иранский министр прибыл сегодня в Зангелан


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш прибыл сегодня в Зангелан, сообщают азербайджанские СМИ.

Гостя встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

 

«Шахин Мустафаев проинформировал о проводимых восстановительно-строительных работах, рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной на территории Восточного Зангезура», - говорится в сообщениях.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Октябрь 6, 2023 14:26
Иранский министр прибыл сегодня в Зангелан

Внешняя политика | Октябрь 6, 2023 14:19
МИД Азербайджана: «бесполезно говорить с Баку на языке давления»

Общество | Октябрь 6, 2023 14:07
Защиту Рубена Варданяна осуществляет адвокат, выбранный его семьей
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023