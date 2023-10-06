Иранский министр прибыл сегодня в Зангелан

Ереван /Медиамакс/. Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш прибыл сегодня в Зангелан, сообщают азербайджанские СМИ.
Гостя встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Шахин Мустафаев проинформировал о проводимых восстановительно-строительных работах, рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной на территории Восточного Зангезура», - говорится в сообщениях.
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