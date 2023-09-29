Представители МИД России обсудили в Горисе вопросы открытия генконсульства - Mediamax.am

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Представители МИД России обсудили в Горисе вопросы открытия генконсульства


Фото: https://www.dinotruck.com/


Ереван /Медиамакс/. Представители МИД России обсудили с мэром Гориса Арушем Арушаняном перспективы скорейшего открытия генерального консульства Российской Федерации.

«Обсудили перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам», - говорится в сообщении посольства России в Армении, которое цитирует ТАСС.

 

В посольстве также отметили, что новое генконсульство внесет вклад в дальнейшее укрепление российско-армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе.

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