Представители МИД России обсудили в Горисе вопросы открытия генконсульства

Ереван /Медиамакс/. Представители МИД России обсудили с мэром Гориса Арушем Арушаняном перспективы скорейшего открытия генерального консульства Российской Федерации.

«Обсудили перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам», - говорится в сообщении посольства России в Армении, которое цитирует ТАСС.

В посольстве также отметили, что новое генконсульство внесет вклад в дальнейшее укрепление российско-армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе.