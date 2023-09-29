Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Южном Кавказе

Ереван /Медиамакс/. На заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.
В заявлении по итогам состоявшегося 28 сентября заседания, в частности, говорится:
«Армении было напомнено, что путь к прочному миру на Южном Кавказе может быть проложен только при условии безусловного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и выполнения обязательств в рамках договоренностей, что будет способствовать процветанию всех стран региона».
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