Азербайджан назвал свои потери - Mediamax.am

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Азербайджан назвал свои потери


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном на территории Арцаха 19-20 сентября, азербайджанская сторона потеряла 192 военнослужащих.

Эти данные опубликовало сегодня министерство здравоохранения Азербайджана.

 

511 военнослужащих получили ранения.

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