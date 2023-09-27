Азербайджан назвал свои потери

Ереван /Медиамакс/. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном на территории Арцаха 19-20 сентября, азербайджанская сторона потеряла 192 военнослужащих.
Эти данные опубликовало сегодня министерство здравоохранения Азербайджана.
511 военнослужащих получили ранения.
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