Пашинян заявил о «доверительном диалоге» с президентом Ирана - Mediamax.am

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Пашинян заявил о «доверительном диалоге» с президентом Ирана


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с послом Ирана Мехди Собхани, что Ереван и Тегеран должны поддерживать активное общение в сложный период, создавшийся в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул, что его доверительный диалог с президентом Ирана Ибрагимом Раиси способствует последовательному углублению армяно-иранского взаимодействия.

 

«Посол еще раз подчеркнул четкую позицию иранской стороны относительно защиты территориальной целостности Армении. Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость защиты безопасности и прав армян Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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