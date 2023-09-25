Песков: Важно не допустить закрепления на Кавказе стран, не обладающих посредническим потенциалом

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию на Россию и российских миротворцев».

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может», -заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

По его словам, Россия продолжает свою деятельность в направлении защиты всех прав карабахских армян, а также контакты с Пашиняном.

«Москва надеется, что встречи Алиева с зарубежными коллегами, в том числе, с Эрдоганом, помогут в обеспечении безопасности и нормализации жизни в Нагорном Карабахе».

Россия только приветствует посреднические усилия третьих сторон по Карабаху, если они не предпринимаются впустую только для обозначения присутствия в регионе, добавил Песков.

«Главное - это помочь ситуации урегулироваться. И очень важно избежать попыток каких-то третьих сторон впустую, без имеющегося посреднического потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Это вряд ли поможет ситуации», - сказал представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что если кто-то может помочь снизить уровень напряженности и «помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать»

«Но для этого нужно согласие всех сторон».