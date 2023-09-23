Азербайджан назвал «бесполезными» попытки помешать процессу «реинтеграции армян Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана осудил заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля, назвав его «сознательно искажающим реалии».

«Открытое игнорирование ЕС к проведенным в Евлахе конструктивным дискуссиям между центральными властясм Азербайджана и представителясм армян Карабаха, свидетельствуют об узких политических целях определенных кругов внутри ЕС», - заявили в МИД Азербайджана.

Жозеп Боррель заявил 21 сентября, что «Европейский Союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха».

В заявлении Борреля, в частности, говорилось:

«ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда, принятыми в феврале и июле 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность свободно действовать. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь.

ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.

Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС.

ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации».