Азербайджан назвал «бесполезными» попытки помешать процессу «реинтеграции армян Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана осудил заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля, назвав его «сознательно искажающим реалии».
«Открытое игнорирование ЕС к проведенным в Евлахе конструктивным дискуссиям между центральными властясм Азербайджана и представителясм армян Карабаха, свидетельствуют об узких политических целях определенных кругов внутри ЕС», - заявили в МИД Азербайджана.
Жозеп Боррель заявил 21 сентября, что «Европейский Союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха».
В заявлении Борреля, в частности, говорилось:
«ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда, принятыми в феврале и июле 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность свободно действовать. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь.
ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.
Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС.
ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации».
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