Алиев назвал «обнадеживающей» позицию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «последние события позитивно повлияют на мирный процесс Баку и Еревана».
«Продемонстрированная вчера и сегодня Ереваном позиция дает надежду на то, что не так уж далек день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними проблемы, подпишут мирный договор, а три страны Закавказья начнут сотрудничать в трехстороннем формате», - заявил Алиев в обращении к нации.
«Руководство Армении продемонстрировало неожиданную политическую компетентность. Мы ценим это и рассматриваем как важный фактор», - заявил президент Азербайджана.
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