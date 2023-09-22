Алиев назвал «обнадеживающей» позицию Армении - Mediamax.am

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Алиев назвал «обнадеживающей» позицию Армении


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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «последние события позитивно повлияют на мирный процесс Баку и Еревана».

«Продемонстрированная вчера и сегодня Ереваном позиция дает надежду на то, что не так уж далек день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними проблемы, подпишут мирный договор, а три страны Закавказья начнут сотрудничать в трехстороннем формате», - заявил Алиев в обращении к нации.

 

«Руководство Армении продемонстрировало неожиданную политическую компетентность. Мы ценим это и рассматриваем как важный фактор», - заявил президент Азербайджана.

 

 

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