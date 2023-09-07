В Баку опровергли утверждения о концентрации войск - Mediamax.am

586 просмотров

В Баку опровергли утверждения о концентрации войск


Фото: https://caspiannews.com/


Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана назвал сегодня «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе.

«Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

 

В нем отмечается, что «реальной угрозой для безопасности в регионе являются продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану и все еще не выведенные с территории Азербайджана вопреки принятым обязательствам армянские вооруженные силы».

 

«Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить чинить препятствия достижению успешных результатов в переговорном процессе по мирному договору», - говорится в комментарии.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Сентябрь 7, 2023 18:05
Азербайджан вернул троих похищенных армянских молодых людей

Внешняя политика | Сентябрь 7, 2023 18:02
Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование в Гегаркунике и Сюнике

Регион | Сентябрь 7, 2023 16:08
В Баку опровергли утверждения о концентрации войск
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023