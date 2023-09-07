В Баку опровергли утверждения о концентрации войск

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана назвал сегодня «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе.

«Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В нем отмечается, что «реальной угрозой для безопасности в регионе являются продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану и все еще не выведенные с территории Азербайджана вопреки принятым обязательствам армянские вооруженные силы».

«Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить чинить препятствия достижению успешных результатов в переговорном процессе по мирному договору», - говорится в комментарии.