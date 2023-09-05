Азербайджан планирует доставлять питьевую воду из Лачина в Баку - Mediamax.am

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Азербайджан планирует доставлять питьевую воду из Лачина в Баку


Фото: https://azersu.az/


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан планирует доставлять питьевую воду из Лачина в Баку.

Как сообщил агентству Trend представитель организации «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, это предусморено проектом строительства водохранилища «Хакаричай», которое посредством магистральных трубопроводов будет обеспечивать питьевой водой Шушинский, Лачинский, Кубатлинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский и Агдамский районы, а также город Баку.

 

Шарифов заявил, что подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по созданию водохранилища началась 22 декабря 2022 года и ее планируется завершить до 22 октября 2024 года.

 

Он отметил, что после запуска проекта удастся обеспечить питьевой водой около 3 миллионов человек.

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