Ереван /Медиамакс/. Азербайджан планирует доставлять питьевую воду из Лачина в Баку.

Как сообщил агентству Trend представитель организации «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, это предусморено проектом строительства водохранилища «Хакаричай», которое посредством магистральных трубопроводов будет обеспечивать питьевой водой Шушинский, Лачинский, Кубатлинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский и Агдамский районы, а также город Баку.

Шарифов заявил, что подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по созданию водохранилища началась 22 декабря 2022 года и ее планируется завершить до 22 октября 2024 года.

Он отметил, что после запуска проекта удастся обеспечить питьевой водой около 3 миллионов человек.