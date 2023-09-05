Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил сегодня, что «Азербайджан пока не ответил на последние предложения армянской стороны относительно мирного договора».
В беседе с журналистами он сообщил, что договоренности о новой трехсторонней встрече на уровне вице-премьеров нет.
«В процессе какие-то вопросы обсуждаются, но какой-либо четкой договоренности у нас нет.
Для разблокирования коммуникаций общий фон должен быть благоприятным. О каком разблокировании может идти речь, если нет стабильности и мира? Ведь разблокирование это тоже мирный процесс», - сказал Мгер Григорян.
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