Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил сегодня, что «Азербайджан пока не ответил на последние предложения армянской стороны относительно мирного договора».

В беседе с журналистами он сообщил, что договоренности о новой трехсторонней встрече на уровне вице-премьеров нет.

«В процессе какие-то вопросы обсуждаются, но какой-либо четкой договоренности у нас нет.

Для разблокирования коммуникаций общий фон должен быть благоприятным. О каком разблокировании может идти речь, если нет стабильности и мира? Ведь разблокирование это тоже мирный процесс», - сказал Мгер Григорян.