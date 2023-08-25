Пашинян: Баку планирует открыть Лачинский коридор лишь в одну сторону

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня, что азербайджанской стороне переданы новые предложения относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
«Армения остается приверженной мирной повестке», - сказал он на заседании правительства.
В то же время Никол Пашинян отметил, что «главная цель Азербайджана - изгнание армян из Нагорного Карабаха путем этнической чистки».
«Мы получили достоверную информацию о том, что разрабатываются планы по открытию Лачинского коридора в одностороннем порядке, чтобы обеспечить выезд из Нагорного Карабаха, при этом запретив въезд. Цель Азербайджана - этническая чистка армян Нагорного Карабаха, будь то голодом, военной операцией или другими способами», - сказал Никол Пашинян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.