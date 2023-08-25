Пашинян: Баку планирует открыть Лачинский коридор лишь в одну сторону - Mediamax.am

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Пашинян: Баку планирует открыть Лачинский коридор лишь в одну сторону


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня, что азербайджанской стороне переданы новые предложения относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Армения остается приверженной мирной повестке», - сказал он на заседании правительства.

 

В то же время Никол Пашинян отметил, что «главная цель Азербайджана - изгнание армян из Нагорного Карабаха путем этнической чистки».

 

«Мы получили достоверную информацию о том, что разрабатываются планы по открытию Лачинского коридора в одностороннем порядке, чтобы обеспечить выезд из Нагорного Карабаха, при этом запретив въезд. Цель Азербайджана - этническая чистка армян Нагорного Карабаха, будь то голодом, военной операцией или другими способами», - сказал Никол Пашинян.

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