Пашинян: Баку планирует открыть Лачинский коридор лишь в одну сторону

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня, что азербайджанской стороне переданы новые предложения относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Армения остается приверженной мирной повестке», - сказал он на заседании правительства.

В то же время Никол Пашинян отметил, что «главная цель Азербайджана - изгнание армян из Нагорного Карабаха путем этнической чистки».

«Мы получили достоверную информацию о том, что разрабатываются планы по открытию Лачинского коридора в одностороннем порядке, чтобы обеспечить выезд из Нагорного Карабаха, при этом запретив въезд. Цель Азербайджана - этническая чистка армян Нагорного Карабаха, будь то голодом, военной операцией или другими способами», - сказал Никол Пашинян.