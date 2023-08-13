Пашинян призвал Баку «не сводить к нулю» возможность достижения мира

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сегодня Азербайджан «воздержаться от шагов по сведению к нулю исторической возможности установления мира».

«Никаких объяснений блокированию ввоза гуманитарных грузов в Нагорный Карабах не приводится. Если на мгновение не рассматривать это в контексте открытой политики Азербайджана по геноциду армян Нагорного Карабаха, то другого объяснения, почему гуманитарные грузы не пропускают в Нагорный Карабах, нет»,- сказал Пашинян на заседании правительства.

По словам Никола Пашиняна, лучшим выходом из создавшейся ситуации стало бы снятие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и начало диалога Степанакерт-Баку в рамках международного механизма.

Он подтвердил, что Армения остается приверженной мирной повестке.