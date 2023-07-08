Армения и Грузия начнут диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам

Ереван /Медиамакс/. Армения и Грузия cтавят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили в Батуми, состоявшейся 7 июля.

«В рамках общей приверженности содействию региональной стабильности и процветанию Армения и Грузия ставят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам, что придаст дополнительный импульс эффективному сотрудничеству, способствуя вместе с тем региональному миру и стабильности», - говорится в сообщении.