Армения и Грузия начнут диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам - Mediamax.am

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Армения и Грузия начнут диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Армения и Грузия cтавят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили в Батуми, состоявшейся 7 июля.

 

«В рамках общей приверженности содействию региональной стабильности и процветанию Армения и Грузия ставят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам, что придаст дополнительный импульс эффективному сотрудничеству, способствуя вместе с тем региональному миру и стабильности», - говорится в сообщении.

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