Армения и Грузия начнут диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам

Ереван /Медиамакс/. Армения и Грузия cтавят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили в Батуми, состоявшейся 7 июля.
«В рамках общей приверженности содействию региональной стабильности и процветанию Армения и Грузия ставят целью начать диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам, что придаст дополнительный импульс эффективному сотрудничеству, способствуя вместе с тем региональному миру и стабильности», - говорится в сообщении.
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