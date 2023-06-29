Пашинян: Риск дестабилизации на Южном Кавказе высок

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.
«В то время как Лачинский коридор остается незаконно блокированным, сегодня ночью в результате атаки БПЛА Азербайджана есть 4 погибших. Риск дестабилизации на Южном Кавказе высок»,- написал Пашинян в Twitter.
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