Пашинян: Риск дестабилизации на Южном Кавказе высок

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

«В то время как Лачинский коридор остается незаконно блокированным, сегодня ночью в результате атаки БПЛА Азербайджана есть 4 погибших. Риск дестабилизации на Южном Кавказе высок»,- написал Пашинян в Twitter.