Никол Пашинян и президент Ирана обсудили региональные вопросы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси в телефонном разговоре обсудили региональные события.

Как сообщила пресс-служба правительстваАрмении, Никол Пашинян и Сейед Ибрагим Раиси также обсудили темы, касающиеся дальнейшего развития отношений между Арменией и Ираном.