Никол Пашинян и президент Ирана обсудили региональные вопросы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси в телефонном разговоре обсудили региональные события.
Как сообщила пресс-служба правительстваАрмении, Никол Пашинян и Сейед Ибрагим Раиси также обсудили темы, касающиеся дальнейшего развития отношений между Арменией и Ираном.
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