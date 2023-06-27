Никол Пашинян и президент Ирана обсудили региональные вопросы - Mediamax.am

995 просмотров

Никол Пашинян и президент Ирана обсудили региональные вопросы


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси в телефонном разговоре обсудили региональные события.

Как сообщила пресс-служба правительстваАрмении, Никол Пашинян и Сейед Ибрагим Раиси также обсудили темы, касающиеся дальнейшего развития отношений между Арменией и Ираном.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Июнь 26, 2023 15:17
Никол Пашинян и президент Ирана обсудили региональные вопросы

Внешняя политика | Июнь 26, 2023 10:45
В Вашингтоне состоится очередная встреча Мирзояна и Байрамова

Нагорный Карабах | Июнь 23, 2023 22:29
Россия призвала Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023