Азербайджан заключил контракты на закупку ракет большой дальности

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что его страна продолжает процесс оснащения собственной армии новым вооружением, в том числе ракетами большой дальности.

«Уже подписано множество контрактов - как на поставку новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью», - сказал Алиев на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей специального назначения.

«Отечественная война увенчалась полной победой азербайджанского государства, но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы», -сказал он.