Достигнут консенсус о возобновлении работы железной дороги Ерасх-Горадиз

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян заявил сегодня, что «достигнут очень важный консенсус» в отношении того, что процесс разблокирования транспортных коммуникаций начнется с возобновления работы железной дороги Ерасх-Горадиз.

«Это важно, поскольку конкретно и понятно, о чем идет речь. Думаю, сложилось окончательное мнение, что регулирования должны находиться в рамках юрисдикции и суверенитета стран, по территории которых проходит железная дорога», - сказал Мгер Григорян в беседе с журналистами в парламенте.

Он отметил, что «азербайджанская сторона согласна с этим вариантом, поскольку неоднократно заявлялось, что этот вопрос не будет обсуждаться в другом формате».

«Если есть встречи и обсуждения, значит, мнение разделяют все участники. Достигнут окончательный консенсус относительно использования участка железной дороги Ерасх-Горадиз: все стороны заявили, что согласны, и это положительное решение для региона», - пояснил Мгер Григорян.

Вице-премьер сообщил, что Азербайджан положительно отреагировал на предложение армянской стороны о проведении заседания комиссии по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Полагаю, что встреча скоро состоится», - сказал он.

Ранее вице-премьер Мгер Григорян направил вице-премьеру Азербайджана Шахину Мустафаеву предложение о проведении заседания, «целью которого, в частности, является обсуждение текущих проблемных вопросов, вызывающих напряженность на армяно-азербайджанской границе».