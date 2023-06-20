Верховный комиссар ООН по правам человека поднял проблему Лачинского коридора - Mediamax.am

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Верховный комиссар ООН по правам человека поднял проблему Лачинского коридора


Фото: nyt.com


Ереван /Медиамакс/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул важность свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору и ограждения гражданского населения от гуманитарных рисков.

Фолькер Тюрк сказал об этом, выступая сегодня в Женеве на 53-й сессии Совета ООН по правам человека.

 

Касаясь региона Южного Кавказа, он призвал Армению и Азербайджан продвигать мирные усилия, «строя их на правах человека».

 

Фолькер Тюрк отметил, что его офис годами стремился получить доступ к территориям, находящимся под контролем де-факто властей в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что люди становятся более уязвимыми в условиях отсутствия регулярного мониторинга со стороны агентств ООН.

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