Эрдоган: Проблема Зангезурского коридора связана не с Арменией, а с Ираном - Mediamax.am

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Эрдоган: Проблема Зангезурского коридора связана не с Арменией, а с Ираном


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Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что «трудности с созданием Зангезурского коридора не связаны с Арменией, а касаются позиции Ирана».

«Проблема Зангезурского коридора связана не с Арменией, а с Ираном. Поведение Ирана расстраивает и Азербайджан, и нас. Кроме того, к сожалению, введены очень высокие тарифы на перевозки. Надеюсь, что в скором времени мы эту проблему решим», - по сообщению ТАСС сказал Эрдоган по возвращении из Азербайджана.

 

По его словам, в случае «положительного подхода со стороны Ирана, сегодня Турция, Азербайджан и Иран были бы интегрированы друг с другом как посредством автомобильных, так и железных дорог, и, возможно, был бы открыт путь Пекин - Лондон».

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