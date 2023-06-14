Эрдоган сказал, что Турция готова открыть свое генеральное консульство в Шуши

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что Турция готова открыть свое генеральное консульство в городе Шуши».
«Мы готовы открыть генконсульство в Шуши, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности, Армении», - ТАСС сообщает, что об этом переизбранный президент Турции заявил в ходе своего визита в Баку.
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