Эрдоган посетит Азербайджан

Ереван, 12 июня. /Медиамакс/. 12-13 июня Реджеп Тайип Эрдоган совершит первые зарубежные визиты после переизбрания на посту президента Турции - в непризнанную «Турецкую Республику Северного Кипра» (ТРСК) и Азербайджан.

«В Баку Эрдоган проведет переговоры о развитии азербайджано-турецких связей, а также о ситуации в регионе и в мире», - сообщает Анатолийское агентство.

Президент ТРСК Эрсин Татар заявил, что визит Эрдогана станет «посланием» мировому сообществу о том, что «ТРСК - это государство и Турция полностью поддерживает это государство».