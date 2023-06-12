Эрдоган посетит Азербайджан - Mediamax.am

150 просмотров

Эрдоган посетит Азербайджан


Фото: Reuters


Ереван, 12 июня. /Медиамакс/. 12-13 июня Реджеп Тайип Эрдоган совершит первые зарубежные визиты после переизбрания на посту президента Турции - в непризнанную «Турецкую Республику Северного Кипра» (ТРСК) и Азербайджан.

«В Баку Эрдоган проведет переговоры о развитии азербайджано-турецких связей, а также о ситуации в регионе и в мире», - сообщает Анатолийское агентство.

 

Президент ТРСК Эрсин Татар заявил, что визит Эрдогана станет «посланием» мировому сообществу о том, что «ТРСК - это государство и Турция полностью поддерживает это государство».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Июнь 12, 2023 09:03
Эрдоган посетит Азербайджан

Внешняя политика | Июнь 9, 2023 13:01
Пашинян и Путин встретятся сегодня

Внешняя политика | Июнь 8, 2023 15:00
Лукашенко: «В данном случае я Никола Воваевича поддерживаю»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023