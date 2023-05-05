Симонян: У нас нет территориальных претензий к соседям, и мы ожидаем от них того же - Mediamax.am

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Симонян: У нас нет территориальных претензий к соседям, и мы ожидаем от них того же


Фото: пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня в Анкаре, что «Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, удалось зафиксировать определенный прогресс, однако остается еще много нерешенных вопросов».

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, Симонян сказал об этом в своем выступлении на сессии Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

 

«Надеемся, что в ближайшее время через сухопутную границу с Турцией можно будет не только провозить гуманитарные грузы, но и открыть ее для международного сообщения и торговли», - сказал он.

 

Касаясь агрессивных действий Азербайджана против Армении, Ален Симонян сказал:

 

«Армения подтвердила принципы добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в своей внешней политике. У нас нет территориальных претензий к нашим соседям, и мы ожидаем, что наши соседи будут руководствоваться этим же принципом».

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