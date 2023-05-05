США с разочарованием восприняли решение Турции в отношении армянских авиакомпаний - Mediamax.am

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США с разочарованием восприняли решение Турции в отношении армянских авиакомпаний


Фото: https://www.samlbd.com/


Ереван /Медиамакс/. США с разочарованием восприняли заявление Турции о закрытии своего воздушного пространства для армянских авиакомпаний.

Об этом сказал ана брифинге официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

 

«США решительно поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Турцией, которая, по нашему мнению,  важна не только для этих двух стран, но и для стабильности во всем регионе. Мы с разочарованием восприняли заявление Турции о приостановлении разрешений для пролетов самолетов армянских авиакомпаний.

 

Достигнутое ранее соглашение о возобновлении авиасообщения стало очень важной мерой по укреплению доверия не только между этими двумя странами, но, опять же, для региональной стабильности в широком смысле. И мы искренне надеемся, что Турция и Армения смогут продолжить восстанавливать экономические связи и открывать транспортные связи», - сказал представитель Госдепартамента.

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