Алиев: «Если Армения не хочет мира, то мира не будет»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Баку рассчитывает на благоразумие Еревана в вопросе подписания мирного договора».

«Если Армения не хочет мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения, мы знаем это из истории. Но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что они проявят благоразумие», - сказал Алиев, выступая в Шуши на конференция «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему».

Он добавил, что Азербайджан надеется конструктивность со стороны Армении.

«Если нет, то мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы», - сказал президент Азербайджана.

По его словам, Армении в таком случае придется искать место «в новой геополитической конфигурации потому что вся геополитическая ситуация не только в регионе, но и в мире изменилась».

Он также выразил надежду, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне «дадут если не результат, то хоть какой-то видимый прогресс».