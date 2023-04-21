Пашинян: Проблемный участок границы сокращен на 1,4 км

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что проблемная часть армяно-азербайджанской границы у села Тех сократилась на 1,4 км - с 5 км до 3,6 км.

«То есть и у нас, и у азербайджанцев есть общее мнение, что там проходит линия границы. Это означает, что армянские и азербайджанские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы», - сказал Пашинян в парламенте.