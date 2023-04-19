Азербайджано-турецкие военные учения пройдут в Карсе

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские и турецкие военнослужащие проведут совместные тактические учения с боевой стрельбой в Карсе.

«Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, отправилась в Карс для участия в совместных тактических учениях с боевой стрельбой «Гейдар Алиев-2023», посвященных столетию со дня рождения Гейдара Алиева», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Отмечается, что целью учений является обеспечение координации действий войск в бою, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.