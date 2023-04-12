МИД России: Российские миротворцы помогли разрядить обстановку на границе - Mediamax.am

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МИД России: Российские миротворцы помогли разрядить обстановку на границе


Фото: TASS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что российские миротворцы оперативно приняли меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, где во вторник произошла перестрелка в районе села Тех.

«11 апреля на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Тех произошел вооруженный инцидент. К сожалению, по имеющейся информации, есть погибшие и раненые. Произошедшее еще раз подтверждает необходимость взаимной сдержанности и соблюдения трехсторонних договоренностей», - передает ТАСС слова российского дипломата.

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