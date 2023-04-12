Алиев назвал инцидент на границе с Арменией «целенаправленной провокацией Еревана» - Mediamax.am

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Алиев назвал инцидент на границе с Арменией «целенаправленной провокацией Еревана»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «инцидент на границе с Арменией 11 апреля был целенаправленной провокацией со стороны Еревана».

Как сообщает ТАСС, он сказал об этом на встрече с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буджаром Османи.

 

Президент Азербайджана сказал также, что мирный процесс с Арменией идет по двум направлениям. По его словам, «азербайджанская сторона предложила организовать в Баку встречи с армянами, проживающими в карабахском регионе, для обсуждения вопросов реинтеграции, а также различных инфраструктурных проектов».

 

В то же время, по его словам, между Арменией и Азербайджаном ведутся двусторонние переговоры относительно мирного договора и урегулирования отношений.

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