Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ - Mediamax.am

619 просмотров

Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ


Фото: https://www.coleurope.eu/


Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи с 10 по 13 апреля посетит три страны Южного Кавказа.

По сообщению ОБСЕ, в Тбилиси, Баку и Ереване он проведет встречи с представителями исполнительной и законодательной властей и гражданского общества.

 

В ходе визита Бужар Османи затронет вопросы вызовов безопасности в регионе и обеспечения мира и стабильности посредством диалога.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Апрель 10, 2023 13:14
На территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий

Общество | Апрель 10, 2023 11:28
Жизнь и творчество Андрея Звягинцева: призовая тест-игра

Образование | Апрель 10, 2023 11:16
Армен Дарбинян не примет участия в выборах ректора Армяно-Российского университета
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023