Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ

Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи с 10 по 13 апреля посетит три страны Южного Кавказа.

По сообщению ОБСЕ, в Тбилиси, Баку и Ереване он проведет встречи с представителями исполнительной и законодательной властей и гражданского общества.

В ходе визита Бужар Османи затронет вопросы вызовов безопасности в регионе и обеспечения мира и стабильности посредством диалога.