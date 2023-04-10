Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ

Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи с 10 по 13 апреля посетит три страны Южного Кавказа.
По сообщению ОБСЕ, в Тбилиси, Баку и Ереване он проведет встречи с представителями исполнительной и законодательной властей и гражданского общества.
В ходе визита Бужар Османи затронет вопросы вызовов безопасности в регионе и обеспечения мира и стабильности посредством диалога.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.