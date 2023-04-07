Турция призвала Азербайджан и Армению к скорейшему заключению мирного договора - Mediamax.am

548 просмотров

Турция призвала Азербайджан и Армению к скорейшему заключению мирного договора


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, что «Турция считает необходимым скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает ТАСС, он заявил об этом после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.

 

«Мы обсудили вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы выступаем за скорейшее заключение мирного договора между двумя странами. Мы продолжим консультации по этому вопросу, в том числе, с Россией»,- сказал Чавушоглу.

 

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия приветствует начатый при ее поддержке процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и проводимые работы в направлении снятия региональной блокады.

 

«Мы рассчитываем, что некоторые внерегиональные партнеры не будут вмешиваться в эти процессы, а будут работать со сторонами, чтобы и трехсторонние российско-армянско-азербайджанские договоренности неукоснительно соблюдались»,- сказал российский дипломат.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Апрель 7, 2023 14:11
Турция призвала Азербайджан и Армению к скорейшему заключению мирного договора

Внешняя политика | Апрель 7, 2023 13:42
В беседе с Путиным Пашинян подчеркнул необходимость последовательности действий миротворцев

Внешняя политика | Апрель 7, 2023 10:08
Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон грата
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023