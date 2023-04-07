Турция призвала Азербайджан и Армению к скорейшему заключению мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, что «Турция считает необходимым скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает ТАСС, он заявил об этом после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.

«Мы обсудили вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы выступаем за скорейшее заключение мирного договора между двумя странами. Мы продолжим консультации по этому вопросу, в том числе, с Россией»,- сказал Чавушоглу.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия приветствует начатый при ее поддержке процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и проводимые работы в направлении снятия региональной блокады.

«Мы рассчитываем, что некоторые внерегиональные партнеры не будут вмешиваться в эти процессы, а будут работать со сторонами, чтобы и трехсторонние российско-армянско-азербайджанские договоренности неукоснительно соблюдались»,- сказал российский дипломат.