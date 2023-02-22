Ереван /Медиамакс/. «Община Западного Азербайджана» призвала правительство Армении «к незамедлительным переговорам, чтобы азербайджанцы, изгнанные с ее территории, могли мирно, безопасно и с достоинством вернуться на родину».
Как сообщает Trend, в заявлении «Общины Западного Азербайджана», в частности, говорится:
«Лицемерно со стороны правительства Армении, которое не позволяет азербайджанцам вернуться и жить в своих домах, спекулировать на правах азербайджанских граждан армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Тот факт, что азербайджанцы, изгнанные с территории нынешней Армении, до сих пор не могут вернуться в свои дома, и что в этой стране продолжается ситуация моноэтнической государственности, этнических чисток и систематической расовой дискриминации, является большой несправедливостью и большим препятствием для установление прочного мира».
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