Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
Азербайджанские СМИ отмечают, что на встрече состоится обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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