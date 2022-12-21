Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - Mediamax.am

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Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии


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Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Азербайджанские СМИ отмечают, что на встрече состоится обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
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