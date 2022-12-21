Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Азербайджанские СМИ отмечают, что на встрече состоится обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.