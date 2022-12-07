Гасанов и Акар наблюдали за учениями «Братский кулак» на границе с Ираном - Mediamax.am

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Гасанов и Акар наблюдали за учениями «Братский кулак» на границе с Ираном


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар сегодня наблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями «Братский кулак» в приграничных с Ираном районах.

В учениях принимают участие подразделения сухопутных войск, ВВС, сил спецназа, инженерных, ракетных и артиллерийских войск.

 

«Угрозы и провокации, направленные против Турции и Азербайджана, откуда бы или от кого бы они не исходили, мы будем воспринимать как направленные против двух государств. Друзей мы вместе будем воспринимать как общих друзей, врагов – как общих врагов. В этом никто не должен сомневаться», - эти слова Хулуси Акара приводят азербайджанские СМИ.

 

Тему учений обсудили сегодня в телефонном разговоре президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Алиев, в частности, заявил, что «учения «Братский кулак» - это очередное проявление турецко-азербайджанского единства».

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