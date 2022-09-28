Министр обороны Турции напомнил о повешенных 100 лет назад греках

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Турции Хулуси Акар выступил с угрозами в адрес Греции.

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая на Дне ветеранов, Акар заявил, что «у Афин сформировалось ошибочное восприятие о том, что вывод разногласий в международную плоскость изменит ситуацию в регионе».

«Допустим, в Греции не в курсе географических реалий региона. Но отказ извлекать уроки из истории - это лицемерие. Возможно, они забыли учесть греков, которых 100 лет назад в погоне за приключениями отправляли на захват Анатолии. Часть из них была в итоге повешена. Но мы, как хорошие соседи, напомним им об этом», - сказал Акар.

Турецкий министр призвал греческую сторону «осознать всю серьезность сложившейся ситуации».

«Избегайте провокации, которая приведет к катастрофе», - заявил Акар.