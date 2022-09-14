«Путь к миру в регионе пролегает через Турцию» - Mediamax.am

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«Путь к миру в регионе пролегает через Турцию»


Фото: aa.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «война в Украине вновь подтвердила, что путь к миру в регионе пролегает через Турцию».

«Это касается и других регионов - Южного Кавказа, Балкан, Ближнего Востока и стран Африки», - эти слова Чавушоглу приводит Анатолийское агентство.

 

Он также сказал, что долгосрочный мир на Южном Кавказе возможен лишь при наличии «искреннего подхода» Еревана к сотрудничеству и стабильности в регионе.

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