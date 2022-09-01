Турция планирует ежегодно производить 500 беспилотников Bayraktar TB2

Ереван /Медиамакс/. Турецкая компания Baykar Makina планирует к следующему году ежегодно производить 500 беспилотников Bayraktar TB2.
В настоящее время ежегодный показатель составляет 200 штук.
Гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар сказал Анатолийскому агентству, что число стран-импортеров Bayraktar TB2 достигло 24.
Он отметил, «понадобилось всего четыре года, чтобы Bayraktar TB2 превратился в самый продаваемый ударный беспилотник мира». Растет интерес и к ударным БПЛА Bayraktar Akinci, интерес к которому уже проявили четыре страны.
По сей день компания произвела более 400 БПЛА Bayraktar TB2 и около 20 Bayraktar Akinci.
Гендиректор Baykar Makina отметил, что «всего 13 лет назад Анкаре отказывали в закупке беспилотной авиации, а сегодня Турция - одна из мировых лидеров, обладающих собственными технологиями».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.