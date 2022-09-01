В Стамбуле обсудили оборонное сотрудничество тюркских государств - Mediamax.am

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В Стамбуле обсудили оборонное сотрудничество тюркских государств


Фото: aa.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел в Стамбуле встречу с представителями оборонных ведомств «дружественных и братских стран», сообщает Анатолийское агентство.

Во встрече приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, заминистра обороны Кыргызстана Акылбек Ибраев, замминистра обороны Узбекистана Хамдан Каршыев и глава МИД «Турецкой Республики Северного Кипра» Тахсин Эртугрулоглу

 

В обсуждених, подробности которых не сообща.тся, приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующие сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами Турции.

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